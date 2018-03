Big Four onder de loep in Verenigd Koninkrijk

De Britse kartelautoriteit CMA gaat een onderzoek uitvoeren naar het verdienmodel van de Big Four, kondigt bestuursvoorzitter van accountantswaakhond FRC Stephen Haddrill aan in de Financial Times. Bij het onderzoek in opdracht van de FRC wordt ook serieus naar invoering van het audit only-model gekeken, waarbij accountantsorganisaties alleen nog controles uitvoeren en stoppen met advieswerk.

Hadrill hoopt dat op die manier de objectiviteit en onafhankelijkheid van accountants vergroot wordt. Ook zou zo een einde kunnen worden gemaakt aan de dominantie van de Big Four op de controlemarkt voor beursgenoteerde bedrijven.

Carillion

De grote accountantsbedrijven en ook de accountancytoezichthouder zelf liggen in het Verenigd Koninkrijk onder vuur vanwege een faillissement van bouwer Carillion. De grote accountantskantoren zouden zich vlak voor het faillissement financieel tegoed hebben gedaan aan het bedrijf. De toezichthouder zou daartegen onvoldoende stevig hebben opgetreden. Met het onderzoek hoopt de FRC het vertrouwen in de sector weer terug te winnen.

Advies versus controle

De dominantie van de Big Four baart Haddrill zorgen, meldt de voorzitter van de toezichthouder in de Financial Times. Het lucratievere advieswerk van de kantoren neemt toe ten opzichte van de controlewerkzaamheden. “Maar kantoren moeten zich in de eerste plaats concentreren op hun publieke taak, en dat zijn de accountantscontroles”, stelt Haddrill.