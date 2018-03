OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.

Jaarrekeningen

De accountant van CPG had volgens het OM onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van zijn verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012. De controlenormen van zijn beroepsgroep zouden door de accountant onvoldoende zijn nageleefd. Hij zou van 2011 tot in 2015 ook hebben nagelaten om ongebruikelijke transacties van CPG te melden.

Strafzaak

In de strafzaak die om CPG draait worden vier verdachten vervolgd door het OM wegens witwassen. De accountant hoort niet bij die vier. De verdachten zouden hebben deelgenomen aan een criminele organisatie en op grote schaal gebruik hebben gemaakt van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de verdachten, maar dat waren in werkelijkheid Amerikaanse dollars. Die dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn. Aanleiding voor de strafzaak was een melding van ING bij de Financial Intelligence Unit van $150 mln aan ongebruikelijke transacties via de Nederlandse bankrekening van CPG.