FIOD valt binnen bij arbeidsbemiddelaar kwetsbare werklozen

De krant schrijft dat zover bekend geen mensen aangehouden zijn. Over het hoe en waarom rond de inval zijn nog geen nadere mededelingen gedaan. Over het functioneren van de arbeidsbemiddelaar bestonden al zorgen. De raadsfracties van de VVD en Deventer Sociaal stelden onlangs nog vragen aan het gemeentebestuur van Deventer over het bedrijf.

Arbeidsbemiddelaar

Werkmakelaar-Oost is een gesubsidieerde arbeidsbemiddelaar, die mensen uit de bijstand moet helpen. Het bedrijf is volgens de eigne website onderverdeeld in twee bedrijfsonderdelen: productie en personeelsvoorziening. Het onderdeel ‘productie’ is gespecialiseerd in het ontwikkelen en assembleren van producten en het tweede bedrijfsonderdeel ‘personeelsvoorziening’ is gericht op doorstroming en detachering.

‘Gegoochel met cijfers’

Volgens de Deventer politiek wordt er bij Werkmakelaar-Oost ‘gegoocheld met cijfers en kwetsbare mensen’. Het bedrijf krijgt inkomsten uit opdrachten en subsidie van de gemeente voor iedere werknemer die vanuit de bijstand wordt aangenomen. De VVD en Deventer Sociaal vroegen zich eerder al af waarom het bedrijf tot €9.000 subsidie krijgt per medewerker. Voor de periode van 2016 tot 2018 is afgesproken dat er 150 mensen vanuit de bijstand worden aangenomen. Daarmee is een subsidie van maximaal €1.350.000 gemoeid.

‘Schijnconstructie’

De gemeenteraadsfracties spraken half maart de angst uit dat de afspraken tussen Werkmakelaar-Oost en de gemeente Deventer lijken op een schijnconstructie. Volgens de partijen worden mensen die soms jarenlang niet hebben gewerkt niet of niet goed begeleid en blijkt niet uit cijfers dat mensen ‘duurzaam uitstromen uit hun uitkeringssituatie.’ Deventer Sociaal en de VVD willen weten wat de financiële risico’s zijn voor de gemeente. De vragen van de twee partijen zijn nog niet beantwoord.