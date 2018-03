Tuchtklacht tegen KPMG-accountants in Imtech-drama

De curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech hebben een tuchtklacht ingediend tegen de twee KPMG-accountants die het bedrijf hebben gecontroleerd. Ook is er een klacht ingediend tegen een accountant die de ’opdracht gerichte kwaliteitsbeoordeling’ heeft uitgevoerd.

Dat blijkt uit het negende verslag dat de curatoren onlangs hebben gepubliceerd.De klacht heeft betrekking op het boekjaar 2011, schrijven curatoren Jeroen Princen en Paul Peters. Afgelopen november namen de curatoren al een voorschot op een tuchtklacht tijdens een rechtszitting over het vrijgeven van de tekst van een boetebesluit van toezichthouder AFM. Dat boetebesluit heeft ook betrekking op controlewerkzaamheden van KPMG in het boekjaar 2011. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de eis van de curatoren overigens afgewezen.

Onderbouwd

Niettemin menen Princen en Peters voldoende munitie om ‘een uitvoerige en onderbouwde tuchtklacht’ bij de Accountantskamer in te dienen. Inmiddels doen de curatoren ook onderzoek naar de rol van KPMG in 2012, het jaar laatste jaar voordat de fraude bij Imtech in volle omgang aan het licht kwam.

Fraude

Imtech ging in de zomer van 2015 ten onder, nadat eerder bleek dat er bij het installatiebedrijf in Polen en Duitsland fraude was gepleegd. KPMG controleerde de jaarrekeningen van Imtech in de jaren voor het faillissement. KPMG zelf heeft altijd volgehouden dat de fraude juist aan het licht is gekomen dankzij het controlewerk van de accountants. Dat zou gebeurd zijn bij de controle van de jaarrekening 2012.