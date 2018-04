Veel problemen met stamrecht bv’s

Duizenden houders van een stamrecht bv dreigen in de problemen te komen doordat er geen of te weinig geld in de bv zit om het pensioen aan te vullen en daarover belasting af te dragen. Dat constateren verschillende belastingadviseurs en andere deskundigen in het FD.

Het komt regelmatig voor dat werknemers die een ontslagvergoeding in een stamrecht bv hebben ondergebracht dat geld privé uitgeven, terwijl vervolgens het pensioen niet meer kan worden aangevuld en de fiscus op de stoep staat om de inkomstenbelasting te innen die verschuldigd is over de aanvulling.

Bij het opzetten van de stamrecht bv’s ontstaat een belastingclaim die de fiscus int zodra de pensioenaanvulling behoort te beginnen, ook als die uiteindelijk nooit plaatsvindt omdat het geld al is uitgegeven. Voor de Belastingdienst is het criterium of er zakelijk of onzakelijk met het geld in de bv is omgegaan. De fiscus heeft er bijvoorbeeld geen bezwaar tegen als een eigenaar van een stamrecht bv een lening aan zichzelf verstrekt, mits hij die lening aflost en daarover een marktconforme rente betaalt.

Veel adviseurs brachten in de periode rond 2010 gemakkelijk stamrecht bv’s aan de man, maar zijn gestopt nadat het fiscale voordeel in 2014 werd geschrapt, meldt het FD. Het komt daardoor inmiddels regelmatig voor dat mensen met zo’n bv zich pas realiseren dat ze belasting moeten gaan betalen over het geld dat zij eerder onbelast in een bv hebben gestopt op het moment dat ze met pensioen zijn gegaan of op het punt staan dat te doen.

Hoe vaak dit soort situaties zich voordoen houdt de Belastingdienst niet bij.