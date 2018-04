Qredits overschrijdt kwart miljard aan kredietverstrekking

Alternatieve kredietverstrekker Qredits heeft een kwart miljard euro aan zakelijke kredieten verstrekt. Hiermee werden volgens een persbericht meer dan 12.000 startende en bestaande ondernemers geholpen. ‘Een enorme mijlpaal’, zegt de kredietverstrekker zonder winstoogmerk.

Met deze €250 miljoen heeft Qredits zowel bestaande als startende ondernemers gefinancierd. Maar liefst 75% van het totale bedrag is verstrekt aan kredieten onder de € 50.000. Van de overige kredieten is 20% als MKB-krediet (tot € 250.000) verstrekt en 5% als Flexibel krediet. Het aandeel starters is over de hele portefeuille 63%. Sinds 2015 neemt het aantal gefinancierde bestaande ondernemers wel toe. Ruim 44% van de kredietverstrekkingen gaat naar bestaande ondernemers. Bij het MKB-krediet is dat aandeel ongeveer gelijk.

Detailhandel en horeca aan kop

Qredits verstrekt nog altijd de meeste kredieten in de branches ’Horeca’, ‘Detailhandel’ en ‘Zakelijke dienstverlening’. Deze drie branches voeren de boventoon als het gaat om aanvragen voor Microkrediet, MKB-krediet en Flexibel krediet. De laatstgenoemde, het Flexibel krediet, blijkt van grote toegevoegde waarde. Sinds dit product in 2015 beschikbaar werd zijn er ruim 1.400 kredieten verstrekt. Met dit werkkapitaalkrediet biedt Qredits de mogelijkheid aan ondernemers om financieel tijdelijk meer ruimte te creëren.