Qredits boekt 10% groei

Kredietverstrekker Qredits heeft vorig jaar ruim € 100 miljoen aan leningen verstrekt aan bijna 4.000 kleine ondernemers, 10% meer dan een jaar eerder.

19 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Starters, die nauwelijks bij een bank terechtkunnen, waren goed voor 48% van de leningen. De gemiddelde lening bij Qredits bedroeg iets meer dan € 25.000. De groei zit vooral in sectoren als handel, bouw en zakelijke dienstverlening. Ook vrouwelijke ondernemers vormen een belangrijke doelgroep: bij 38% van de verstrekte kredieten is een vrouw betrokken.

‘Ook banken zijn er voor het mkb’

Qredits meldt de cijfers via De Telegraaf. De krant vroeg vervolgens aan ING of banken zich steeds meer terugtrekken uit financiering van ondernemers, gezien de groei van non-bancaire financiers. Maar Laurens de Vos, directeur zakelijk bankieren van ING Nederland, herkent dat niet. “Het verhaal dat banken er niet zijn voor het mkb klopt niet.”

(ANP)

