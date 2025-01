Top vijf signalen: heeft mijn klant behoefte aan extra werkkapitaal?

Met werkkapitaal kan een ondernemer aan dagelijkse financiële verplichtingen voldoen. Het is de portemonnee van de onderneming. En laten we eerlijk zijn, een volle portemonnee maakt alles een stuk makkelijker! Werkkapitaal is dus essentieel. En een tekort, zie je als accountant vaak aankomen. Ontdek verkapte signalen dat extra werkkapitaal een slimme zet kan zijn.

Vijf signalen dat jouw klant meer financiële middelen nodig heeft

1. Toename van klachten en retourzendingen

Zie je een toename in het aantal klachten en retourzendingen bij je klant? Vaak leidt dit tot lagere inkomsten en hogere kosten. Dat heeft een directe impact op de cashflow en zet druk op het werkkapitaal.

Wijs je klant op deze verbanden en bespreek hoe andere bedrijven met vergelijkbare problemen omgaan. Bijvoorbeeld door de productkwaliteit te verbeteren of door de klantenservice te optimaliseren. Het herzien van het retourbeleid kan ook helpen de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren. Moedig je klant aan om concrete acties te ondernemen om deze uitdagingen aan te pakken en hun financiële positie te versterken.

2. Betalingsachterstanden en strengere kredietvoorwaarden

Als je klant moeite heeft om leveranciers op tijd te betalen, kan dat wijzen op een tekort aan werkkapitaal. Langdurige betalingsproblemen kunnen de relatie met leveranciers onder druk zetten en leiden tot strengere voorwaarden of lagere kredietlimieten. Dat wil je klant natuurlijk voorkomen!

Als de cashflow krap is en er veel openstaande facturen zijn, is het een goed idee om een Rekening Courant Krediet te overwegen. Dit biedt een tijdelijke financiële buffer en extra ruimte, bijvoorbeeld als je klant tijd moet overbruggen door openstaande debiteuren. Door samen te werken aan een gezonde cashflow, voorkom je verrassingen en houd je de liquiditeit op peil.

3. Financiële druk door externe financiering

Hoge kapitaalkosten kunnen flink op de winst drukken en de behoefte aan werkkapitaal vergroten: er zijn meer middelen nodig om de dagelijkse bedrijfsvoering te ondersteunen. Als je klant het werkkapitaal voornamelijk uit externe bronnen haalt, kan dit leiden tot nog hogere kapitaalkosten, wat de financiële druk verder verhoogt.

Om dit te verhelpen, is het belangrijk om het tekort aan werkkapitaal aan te vullen met interne bronnen. Hier zijn enkele stappen die je klant kan nemen om de interne werkkapitaalpositie te optimaliseren.

Duik in de voorraadcijfers. Adviseer je klant om afscheid te nemen van overbodige en incourante voorraad. Misschien levert het minder op dan gedacht, maar hiermee wordt wel werkkapitaal vrijgespeeld. Bovendien krijgt je klant letterlijk meer ruimte in het bedrijf en worden de kosten en risico’s verlaagt.



Verbeter het debiteurenbeheer. Werkkapitaal kan verbeterd worden door klanten facturen geheel of gedeeltelijk vooruit te laten betalen. Zo kan je klant leveranciers ook sneller betalen.



Niet betaalde rekeningen kosten geld. Raad je klant aan om facturen direct te versturen nadat een order is geplaatst. En om vaste momenten in te plannen voor het versturen van aanmaningen.

Met deze acties vermindert je klant de afhankelijkheid van externe financiering en wordt er gebouwd aan een financieel stabiele basis voor de toekomst.

4. Vertragingen in projecten of productlanceringen

Heeft je klant last van vertragingen bij projecten of productlanceringen? Dit kan een teken zijn van groeiende ondernemingsbehoeften of lange doorlooptijden. Overweeg extra werkkapitaal om projecten op schema te houden en gemiste kansen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een financiële buffer. Zo help je je klant aan een soepele voortgang van projecten.

5. Klantconcentratierisico

Als je klant sterk afhankelijk is van een beperkt aantal grote klanten kan dit problemen opleveren wanneer die klanten te laat betalen. Of wanneer je klant hen verliest. Maak je klant bewust van dit risico en adviseer een meer divers klantenbestand. En heeft je klant al gedacht aan langetermijncontracten? Die verkleinen de kans dat klanten onverwacht van leverancier veranderen. Is de druk op de cashflow toch hoog opgelopen? Dan kan een kortlopend zakelijk krediet, zakelijk roodstaan of een bedrijfskrediet helpen.

Herken je één van deze tekenen bij jouw klant? Je kunt met ons je ervaringen delen en je ideeën toetsen over strategisch advies geven. Kom even sparren met één van onze adviseurs en ontdek precies hoe je jouw klant kan helpen.