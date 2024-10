Hoe financier je werkkapitaal voor een onderneming?

Eigen vermogen als werkkapitaalfinanciering

Een voor de hand liggende optie is het inzetten van je eigen vermogen. Dit houdt in dat je eigen geld in het bedrijf stopt om de tijdelijke financieringsbehoefte naar werkkapitaal op te vangen. Het grote voordeel hiervan is dat je geen rente of andere terugbetalingsverplichtingen hebt. Je behoudt volledige controle en beslissingsbevoegdheid over je financiën.

Het inzetten van eigen vermogen is vooral geschikt voor situaties waarin het om een relatief klein bedrag aan werkkapitaal gaat. Grote investeringen in werkkapitaal vragen vaak om externe financiering. Voor kortlopende liquiditeitsbehoeften is eigen vermogen een simpele en effectieve oplossing.

Lening afsluiten voor werkkapitaal

Veel ondernemers kiezen voor een lening of krediet bij een kredietverstrekker om hun werkkapitaal te financieren. Dit kan in de vorm van een kortlopende lening, een rekening-courantkrediet of een zakelijke kredietlijn. Een rekening-courantkrediet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdelijk in het rood te staan en zo de benodigde middelen te krijgen.

Het grootste voordeel van leningen via kredietverstrekkers is de flexibiliteit. Kredietverstrekkers bieden vaak diverse mogelijkheden met uiteenlopende looptijden en terugbetalingsvoorwaarden zodat je een oplossing mag kiezen die aansluit bij jouw situatie. Ook kun je bij kredietverstrekkers vaak verschillende zakelijke leningen met elkaar vergelijken.

Toch komen leningen met hun eigen uitdagingen. Kredietverstrekkers hanteren vaak kredietbeoordelingen en vragen zekerheden zoals een onderpand of garanties. Ook brengen kredietverstrekkers rente in rekening.

Leverancierskrediet gebruiken

Leverancierskrediet is een andere manier om werkkapitaal te financieren zonder direct een lening af te sluiten. Hierbij spreek je met je leveranciers af om producten of diensten af te nemen en deze pas op een later moment te betalen. Dit levert je extra tijd op om de benodigde cashflow te genereren voordat je de facturen moet voldoen.

Het grootste voordeel van leverancierskrediet is dat er meestal geen rente over verschuldigd is. Het hangt wel af van de relatie met je leverancier in hoeverre je een krediet kunt krijgen. Leveranciers die vertrouwen hebben in je betalingscapaciteit zijn vaak bereid flexibelere voorwaarden te bieden.

Dit artikel is geschreven door MKB Krediet Nederland. Bij MKB Krediet Nederland kun je verschillende soorten zakelijke leningen vergelijken om op die manier de meest voordelige te krijgen.