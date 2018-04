Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie

EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n algemeenheid.’ Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor EY ervan dubieuze transacties vanuit VimpelCom expres niet, niet tijdig, of niet volledig te hebben gemeld.

EY heeft als accountant van het telecombedrijf Vimpelcom volgens het OM opzettelijk de ogen gesloten voor smeergeldbetalingen bestemd voor een voormalige Oezbeekse presidentsdochter. Het OM legt EY acht betalingen ten laste die van 2009 tot 2012 zouden zijn gedaan. Het OM brengt alleen het bedrijf EY voor de strafrechter. voor zove rnu bekend worden geen accountants persoonlijk vervolgd.

‘Onterecht’

EY vindt de beschuldiging van het OM onterecht, liet het gisteren na een publicatie over de strafzaak in NRC weten via Twitter: ‘Transacties zijn destijds o.b.v. beschikbare info onderzocht. Dit heeft tijd gekost. Vervolgens meldingen gedaan bij de FIU. Vanwege complexiteit wetgeving en consequenties vinden wij het belangrijk dat rechter deze zaak beoordeeld.’ Coen Boogaart, bestuursvoorzitter van EY (foto) herhaalde dat voor de NOS: ‘We hebben deze transacties destijds op basis van de beschikbare informatie onderzocht. Dit heeft tijd gekost. Vervolgens hebben we bij de Financial Intelligence Unit meldingen gedaan.’

Regiezitting

Eerder al was bekend dat het OM strafrechtelijk onderzoek deed naar de rol van EY, maar of dat zou leiden tot een strafzaak was niet duidelijk. Vandaag/woensndag is de regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. EY was de accountant van telecombedrijf VimpelCom. Dit van oorsprong Russische bedrijf vestigde zich in 2010 in Amsterdam. Om toegang te krijgen tot de telecommarkt van Oezbekistan betaalde VimpelCom samen met telecombedrijf Telia via een brievenbusfirma zo’n 300 miljoen euro smeergeld aan Gulnara Karimova, de dochter van de Oezbeekse president Karimov. De betalingen werden grotendeels gedaan via een dochteronderneming van VimpelCom op de Britse Maagdeneilanden. Het telecombedrijf, dat inmiddels omgedoopt is tot VEON, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie €358 miljoen betaald om vervolging te voorkomen, de hoogste Nederlandse schikking ooit. Presidentsdochter Karimova is bij verstek veroordeeld.

Ook onderzoek ING

Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook de rol ING in het schandaal rond Vimpelcom. De Noors-Russische telecomprovider misbruikte rekeningen van ING Nederland en UK om ambtenaren in Oezbekistan om te kopen. Vimpelcom heeft om de zaak te schikken al een fors bedrag moeten betalen. Onderzocht wordt nu of ING de vreemde transacties had moeten opmerken en melden.