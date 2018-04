Te veel verlofdagen opgenomen; werknemer betaalt bij ontslag

Wanneer een werknemer bij aflopen van het dienstverband nog verlofdagen over heeft, moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Maar andersom geldt dit net zo goed.

Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Limburg. Heeft de werknemer bijvertrek een negatief saldo aan verlofdagen omdat hij meer dagen heeft opgenomen dan waar hij recht op had, dan heeft de werkgever recht op een financiële compensatie. die kan verrekend worden met nog uit te betalen salaris.

Tijdsevenredig

Verlofdagen worden gedurende het jaar tijdsevenredig opgebouwd. Wanneer een tegoed aan verlofdagen tot uitbetaling in geld leidt staan de verlofdagen gelijk aan gewoon loon. Voordat aanspraak kan worden gemaakt op deze vorm van loon zal daarvoor eerst gedurende een tijdsevenredige periode arbeid moeten worden verricht. Worden verlofdagen opgenomen voordat ze zijn opgebouwd dan is sprake van een voorschot op loon, vindt de Limburgse kantonrechter.

Onverschuldigd

Gaat een werknemer vervolgens uit dienst met een negatief verlofdagensaldo, dan is sprake van onverschuldigd betaald loon. De werkgever kan de tegenwaarde van de teveel opgenomen verlofdagen bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. Dit is alleen anders als terugvordering in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn.