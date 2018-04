Strafzaak tegen EY voor onbepaalde tijd geschorst

De rechtbank in Amsterdam heeft de behandeling van de strafzaak tegen EY vanwege zijn rol in het Vimpelcom-schandaal voor onbepaalde tijd geschorst. Het onderzoek is terugverwezen naar de rechter-commissaris.

Het Openbaar Ministerie verdenkt EY ervan smeergeldbetalingen vanuit VimpelCom expres niet, niet tijdig, of niet volledig te hebben gemeld en z’n ogen gesloten voor deze dubieuze transacties, luidt de beschuldiging van het OM. EY wil niet dat de zaak tot een schikking komt en liet eerder bij monde van de bestuursvoorzitter weten, dat het concern graag wil dat een rechtbank over de zaak oordeelt. In het beklaagdenbankje zit EY zelf, niet de accountants. De advocaat van EY, van het kantoor Allen & Overy, wilde volgens FD geen toelichting geven op het afslaan van de door het OM aangeboden schikking. Hij verwijst naar de persvoorlichters van EY. Die geven, zoals te verwachten viel nu de zaak onder de rechter is, evenmin commentaar.