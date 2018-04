Ouders onmisbaar bij aankoop eerste huis

Starters hebben hun ouders hard nodig bij de aankoop van een huis, blijkt uit onderzoek van Q&A Insights & Consultancy in opdracht van Independer. Twee derde van de starters verwacht dat zij, naast een hypotheek, extra geld nodig hebben om hun eerste huis te financieren. Het merendeel verwacht hiervoor aan te kloppen bij de ouders. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra financiële steun nodig. Ook zij zochten massaal steun bij de ouders.

Het onderzoek richtte zich op twee groepen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar: starters die van plan zijn een huis te kopen en starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten. Van de starters die van plan zijn een huis te gaan kopen, verwacht 65 procent extra financiële steun nodig te hebben. Van hen is 59 procent van plan aan te kloppen bij de ouders. Van de groep starters die de afgelopen vijf jaar een huis kocht, had 36 procent extra geld nodig. In twee derde van de gevallen vroeg deze groep de financiële hulp aan de ouders.

Meer vertrouwen na aankoop

Uit het onderzoek blijkt dat starters die nog willen kopen de toekomst somber inschatten. Zo twijfelt 53 procent van de ondervraagden of zij ooit een huis kunnen kopen omdat de huizenprijzen stijgen. Daarnaast heeft 50 procent twijfels hierover omdat de hypotheekregels zijn aangescherpt. Eenmaal in het bezit van een huis groeit het vertrouwen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, twijfelt nog maar 26 procent of zij door de stijgende huizenprijzen in de toekomst een ander huis kunnen kopen. Daarnaast is 29 procent onzeker hierover vanwege de aangescherpte hypotheekregels.

Onbekendheid nieuwe regels

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de mensen denkt dat de kosten koper meegefinancierd kunnen worden in de hypotheeklening. De Ruiter: “Sinds het begin van dit jaar moeten de kosten koper uit eigen middelen betaald worden. Het is zorgwekkend dat bijna de helft van de starters dit niet weet. Zij komen onnodig voor vervelende financiële verrassingen te staan.”

Bekijk hier alle onderzoeksresultaten.