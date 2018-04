AFM wil meer grensoverschrijdend samenwerken

Behalve op de aanpak van bestaande problemen in de markt, lette de AFM sterk op nieuwe risico’s voor consumenten en het voorkomen van problemen. Dat staat in het jaarverslag 2017 van de toezichthouder. Het toezicht op kapitaalmarkten is versterkt, vooral door de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving.

In 2017 raakte de digitalisering en internationalisering van de financiële markten in een stroomversnelling. Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM: ‘De AFM blijft een fervent pleitbezorger van verdergaande grensoverschrijdende samenwerking en we willen daarin ook een voortrekkersrol spelen. Internationaal toezicht wordt belangrijker omdat de financiële sector razendsnel innoveert en over landsgrenzen heen beweegt. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak tot vernieuwing van het toezicht. Om risico’s eerder te signaleren hebben we in 2017 geïnvesteerd in data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten. Naast het oplossen van marktproblemen uit het verleden, richten we ons nadrukkelijker op het voorkomen van nieuwe. Handhaving blijft de hoeksteen van ons toezicht, maar met beïnvloeding bereiken we vaak meer en kunnen we onze capaciteit efficiënter inzetten.’