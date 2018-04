Makkelijker hypotheek voor ouderen die goedkoper gaan wonen

Geldverstrekkers kijken daarbij naar de werkelijke maandlasten en houden rekening met het inkomen dat al zeker is na de pensionering. Nu hebben veel ouderen die willen verhuizen nog problemen om een nieuwe hypotheek te krijgen, terwijl die vaak minder gaat kosten dan de hypotheek die ze al hebben. Ouderen gaan namelijk meestal kleiner wonen. Dat komt omdat hypotheekverstrekkers naar de inkomsten kijken en het inkomen na het pensioen als onzeker zien. ‘Dit kan nu al wel, maar dat moet per geval verantwoord worden. Wij willen het makkelijker maken en het voortouw nemen’, aldus NHG-directeur Arjen Gielen aan.

Maximaal €265.000

Om in aanmerking te komen moet de prijs van de nieuwe koopwoning niet hoger zijn dan €265.000. Ook moeten de maandlasten lager worden dan bij de oude hypotheek en moet de rente voor minimaal twintig jaar worden vastgezet. De hoop is dat met de maatregel ook de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd, want die zit nu bijna vast door gebrek aan huizen. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de overheid en hypotheekverstrekkers. Zij willen meer maatwerkhypotheken mogelijk maken.