Hardere Europese aanpak van verdachte transacties

De EU voert de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering verder op. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels die ongebruikelijke geldtransacties aan het licht moeten brengen, ook met cryptovaluta zoals bitcoins en via digitale portemonnees als PayPal.

Ook komt er in elk EU-land verplicht een openbaar register voor trustfondsen waarin staat wie hun werkelijke begunstigden zijn. De aanschaf en het gebruik van prepaidkaarten en virtueel geld wordt bemoeilijkt door strengere identiteitscontroles van de kopers. Kunsthandelaren en veilinghuizen worden verplicht een klantenonderzoek te verrichten bij alle transacties vanaf tienduizend euro.

De lidstaten hebben anderhalf jaar de tijd om de zogeheten vijfde antiwitwasrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. EU-parlementariër Judith Sargentini (GroenLinks): “Het is van cruciaal belang om de ontwikkelingen bij te benen. We zien dat criminelen steeds vernuftiger worden met manieren om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.”

Bron: ANP