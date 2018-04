Meer schade door fraude in betalingsverkeer

De schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer bedroeg 12,9 miljoen euro in 2017, een stijging van 2,7 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de daling van de fraude die zich jarenlang had voorgedaan. Dat blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De grootste schade, 3,5 miljoen euro, werd veroorzaakt door fraude met gestolen of verloren betaalpassen. Fraude met internetbankieren steeg in 2017 met 392.000 euro, naar 1,2 miljoen euro. Daarvan is 96,7% door de banken vergoed aan de gedupeerden.

Internetbankieren

De fraude met internetbankieren lijkt vooral te zijn gestegen als gevolg van meer geloofwaardige phishing mails. In historisch perspectief blijft de schade echter op een laag niveau. In 2011 bedroeg de schade als gevolg van fraude met internetbankieren nog ruim 35 miljoen euro.

Frauduleuze incasso’s en vervalsingen

In 2017 werd ook meer gefraudeerd met automatische incasso’s en vervalste overschrijvingsformulieren. Die twee schadeposten bedroegen samen bijna 1,3 miljoen euro. Door aanscherping van de controles door banken is de fraude met automatische incasso’s in de tweede helft van het jaar weer sterk teruggedrongen. Bovendien heeft nauwe samenwerking met de politie eind 2017 geleid tot het aanhouden van zes personen die betrokken waren bij het ontvreemden en vervalsen van overschrijvingsformulieren.

Nieuwe betaalmethoden in 2017 fraudevrij

Relatief nieuwe manieren om te betalen en bankieren zijn het afgelopen jaar fraudevrij gebleven, ondanks het sterk toegenomen gebruik van die betaalmiddelen, melden Betaalvereniging Nederland en NVB. In 2017 zijn geen gevallen van contactloos zakkenrollen met contactloze betaalpassen gemeld, net als in de voorgaande jaren. Evenmin is er vorig jaar schade gemeld van fraude met apps voor mobiel bankieren. Banken en betaalinstellingen blijven onverminderd waakzaam voor nieuwe vormen van fraude met deze elektronische betaalmiddelen.

Volgens De Nederlandsche Bank steeg het totale binnenlandse betalingsverkeer het afgelopen jaar tot ruim 6,5 biljoen euro, van ruim 5 biljoen euro in 2016. Daardoor daalde het aandeel van frauduleuze transacties naar minder dan 0,0002 procent van het totale betaalvolume, ondanks de stijging van de totale schade met een kwart ten opzichte van 2016.