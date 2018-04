VEB stelt ook banken aansprakelijk voor schade Steinhoff

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelt drie banken die de beursgang van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff hebben begeleid aansprakelijk voor schade van beleggers. De belangenvereniging wil met Commerzbank, ABSA Bank en Barclays in gesprek over een schikking en dreigt anders naar de rechter te stappen.

Deloitte

De VEB maakte eerder al bekend Steinhoff zelf en huisaccountant Deloitte aansprakelijk te stellen voor door investeerders geleden schade. Steinhoff gaf in 2015 twee prospectussen uit voor de noteringen aan de beurs van Frankfurt en Johannesburg. Volgens de VEB waren die documenten misleidend voor investeerders omdat ze de financiële positie van het bedrijf mogelijk onjuist hebben weergegeven.

De boekhoudaffaire bij Steinhoff kwam in december vorig jaar aan het licht. De waarde van ongeveer zes miljard euro aan bezittingen is door de kwestie onzeker geworden. Verschillende toezichthouders, waaronder de AFM, hebben onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. PwC doet in opdracht van Steinhoff onderzoek naar de boeken.

Uittocht

Ondertussen meld het FD dat de uittocht van topbestuurders van het concern een vervolg krijgt. Commissaris Johan van Zyl kondigde woensdag, twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering, onverwacht zijn vertrek aan. Eerder stapten onder anderen topman Markus Jooste en president-commissaris annex grootaandeelhouder Christo Wiese ook al op naar aanleiding van het schandaal.

