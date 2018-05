MKB: voorlichting over AVG belabberd

Het midden- en kleinbedrijf verwijt de overheid belabberde voorlichting over de nieuwe Europese privacywetgeving die binnenkort in werking treedt. De meeste ondernemers zijn niet klaar voor de nieuwe regels.

Dit blijkt uit een peiling van MKB Servicedesk, een platform voor het midden- en kleinbedrijf, gelieerd aan belangenorganisatie MKB Nederland. Ruim 77% van de ondervraagde ondernemers kwalificeert de overheidsvoorlichting over de AVG/GDPR als slecht tot heel slecht. En zeven op de tien MKB-bedrijven hebben nog geen concrete maatregelen getroffen met het oog op de nieuwe regels.

Strengere normen

Per 25 mei wordt de AVG van kracht en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In alle Europese lidstaten geldt dan dezelfde privacywetgeving. Voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals over klanten en medewerkers, gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Niet alleen het grootbedrijf, maar ook het MKB en ZZP’ers. De zakelijke dienstverlening is van alle branches het best op de hoogte van de nieuwe wet. Dit in tegenstelling tot ondernemers in de horeca. Daar weet meer dan de helft nog niet wat de nieuwe wetgeving inhoudt.