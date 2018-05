FIOD zit zwartspaarders op de hielen

De FIOD heeft afgelopen week een woning in Druten doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De fiscale opsporingsdienst is bezig met een reeks onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen.

Bij de doorzoeking ging het om een 58-jarige vrouw die wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Er is beslag gelegd op € 200.000 en fysieke en digitale administratie.

Zwitserse bankrekeningen

In 2015 heeft de Belastingdienst de Zwitserse overheid verzocht om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse rekeninghouders. De Belastingdienst heeft die informatie inmiddels gekregen. Aan rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hadden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting is vervolgens meer informatie gevraagd. Een aantal rekeninghouders heeft de gevraagde gegevens niet verstrekt, terwijl dat wel verplicht is als de fiscus erom vraagt. “Veruit de meeste belastingplichten doen dit. Zij geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. Daardoor loopt de overheid jaarlijks inkomsten mis voor maatschappelijke voorzieningen. Zwartsparen ondermijnt het belastingsysteem. Daarnaast bestaat het risico dat zo crimineel geld buiten het zicht van de autoriteiten blijft.”