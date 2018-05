Aantal faillissementen blijft gelijk in april

Het aantal faillissementen is in april gelijk gebleven ten opzichte van maart, blijkt uit cijfers van het CBS.

In maart was het aantal faillissementsuitspraken op maandbasis nog met 34 toegenomen. In april zijn 267 bedrijven failliet verklaard. Dat aantal is sinds augustus, toen met 231 faillissementen het laagste punt werd bereikt sinds 2001, stabiel.

Het CBS corrigeert de cijfers voor zittingsdagen in verband met feestdagen. Zonder correctie (in april vielen zittingsdagen af door Pasen en Koningsdag) komt het aantal failliete bedrijven op 252. De handel is koploper met 50 faillissementsuitspraken.

Minder faillissementen in zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar de accountancy onder valt, is het aantal faillissementen in april gedaald: naar 24, tegen 31 in maart. Dat aantal is niet gecorrigeerd voor zittingsdagen. In deze branche gingen daarnaast nog zes eenmanszaken failliet, vier meer dan in maart. De specialistische zakelijke diensten waren daarmee na de handel en de financiële instellingen (38 faillissementsuitspraken) de branche waar de meeste bedrijven de deuren moesten sluiten.