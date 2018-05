Bijna 25.000 handtekeningen onder petitie tegen versobering 30%-regeling

Een door het kabinet voorgenomen versobering van de 30%-regeling voor expats roept veel weerstand op. Een online petitie tegen het voornemen van Expats United is al bijna 25.000 keer ondertekend, terwijl in 2015 56.000 mensen gebruik maakten van de 30%-regeling. Dat meldt woordvoerder Jessica Piotrowski van de groep in het Eindhovens Dagblad (ED). In de regio Eindhoven zijn relatief veel expats werkzaam. De handtekeningen worden volgens de Amerikaanse Piotrowski mogelijk 29 mei overhandigd aan de Tweede Kamer.

Overgangsrecht

Het kabinet kondigde in april aan de duur van de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht jaar naar vijf jaar. De regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon, maximaal 30%, belastingvrij te verstrekken aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De expats die nu in actie komen stoort het vooral dat er geen overgangsrecht is en dat de versobering dus ook geldt voor al in Nederland werkzame buitenlanders. ,Het voelt oneerlijk”, zegt Piotrowski in het Eindhovens Dagblad. ,,We zijn juist gewend dat in Nederland a deal is a deal, afspraak is afspraak. Dat vertrouwen is één van de vele dingen waar we zo van houden in Nederland. Deze maatregel is in sterke tegenstelling met dat gevoel”. Piotrowski zelf zegt zelfs te vrezen terug te moeten gaan naar de Verenigde Staten vanwege de maatregel.

Onlangs pleitten ook al enkele fiscalisten van PwC voor een overgangsregeling.

Werkgevers

Niet alleen de expats zelf, maar ook werkgevers zijn niet blij met de maatregel. VNO-NCW wil dat de huidige regeling gehandhaafd blijft, laat een woordvoerder van de regio Zuid-Nederland aan het ED weten. ,,Veel buitenlandse kenniswerkers zijn wezenlijk voor de arbeidsmarkt, zeker in deze regio. Bij het aantrekkelijk houden van het vestigingsklimaat voor die expats hoort ook dit fiscale voordeel.” Ook vice-voorzitter Jo van Ham van het college van bestuur van de Technische Universiteit en directeur John Blankendaal van Brainport Industries, een groep toeleveranciers van bedrijven als Philips en ASML, spreken zich tegen het kabinetsvoornemen uit.