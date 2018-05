Geen extra categorie ‘knelgevallen’ fosfaatrechten

Melkveehouders die geïnvesteerd hebben in nieuwe stallen, maar op 2 juli 2015 nog niet voldoende dieren hadden om deze te vullen, komen definitief niet in aanmerking voor een ‘knelgevallenregeling’ voor het fosfaatrechtenstelsel.

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw de Tweede kamer schriftelijk laten weten. Zij ziet geen ruimte om een extra categorie knelgevallen toe te kennen aan de bestaande regeling of om op een andere manier ontheffingen of vrijstellingen te verlenen voor het fosfaatrechtenstelstel. Dit kan er toe leiden dat het fosfaatproductieplafond wordt overschreden. Ze wijst erop dat het aantal toegekende rechten voor fosfaat al boven die limiet uitkomt.

‘Moeilijk besluit’

Schouten laat in haar brief aan de Tweede Kamer weten dat ze heeft geworsteld met het besluit. ‘Ik voel mee met de ondernemers die niet geholpen kunnen worden. Ik realiseer me dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor individuele melkveehouders en hun gezinnen”, aldus de minister. Ze heeft onderzocht hoe ze boeren toch tegemoet kon komen, maar dat is niet gelukt. ‘We hebben maximaal gekeken of er nog opties waren om deze bedrijven tegemoet te komen. Tegelijkertijd is het ook wel nodig om op enig moment duidelijkheid te geven, omdat deze bedrijven al geruime tijd in onzekerheid zitten’, aldus Schouten. ‘Met het aantal rechten dat is uitgegeven zitten we al op de grens, waardoor we niet meer rechten kunnen uitgeven.’