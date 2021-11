Melding accountantskantoor bracht subsidiefraude veehouders aan het licht

Een melding van een ongebruikelijke transactie door een accountantskantoor heeft een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidiegelden in de varkenshouderij in Noord-Brabant aan het rollen gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft deze week bij de rechtbank in Den Bosch 18 maanden celstraf geëist tegen de hoofdverdachte, waarvan 6 voorwaardelijk. In totaal stonden er 4 verdachten terecht.

Verplaatsingssubsidie

De zaak draait om een verplaatsingssubsidie, de Subsidieregeling Verplaatsingskosten Intensieve Veehouderij (VIV). Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet een varkenshouderij op een andere locatie worden voortgezet. Een melding van een ongebruikelijke transactie van een accountantskantoor dat werkzaam was voor de verdachten is aanleiding geweest om een strafrechtelijk onderzoek op te starten.

Schijnconstructie varkenshouderijen in Noord-Brabant

Justitie vermoedt nu dat er een schijnconstructie is opgezet waarmee ten onrechte een miljoen euro is opgestreken. Op papier zou een van de verdachten via een pacht- en voergeldconstructie varkens hebben gehouden op een locatie, terwijl de varkens daar in werkelijkheid voor rekening en risico van een andere verdachte werden gehouden. Uit onderzoek kan volgens het OM worden afgeleid dat de facturen die over en weer naar elkaar werden gestuurd door dezelfde persoon zijn opgemaakt en dat de bedragen die aan elkaar gefactureerd werden uiteindelijk op 0 uitkomen. De basis voor deze schijnconstructie waren een vervalste pachtovereenkomst, voergeldovereenkomst en overeenkomst van opdracht. De vervolgde verdachten hebben gezamenlijk deze schijnconstructie vormgegeven en worden als medeplegers daarvan aangemerkt, meldt het OM.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.