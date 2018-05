Kabinet bereidt nieuwe franchisewetgeving voor

Het kabinet kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan een wettelijke regeling voor de franchisesector voor te bereiden. Daarmee geeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) invulling aan het voornemen in het regeerakkoord om de positie van franchisenemers te versterken.

De nieuwe franchisewetgeving krijgt een andere opzet dan de door het vorige kabinet geconsulteerde regeling tot verankering van een gedragscode. Mona Keijzer: “Goede en evenwichtige afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers zijn in het belang van de sector zelf en de Nederlandse economie. Op basis van gesprekken met de sector stel ik nu samen met de minister voor Rechtsbescherming een nieuw wetsvoorstel op. Hierdoor worden de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer onderling meer in balans gebracht. Ik streef er naar het concept in het najaar in consultatie te laten gaan.”

Vier deelgebieden

De wettelijke regeling zal gefocust zijn op vier deelgebieden. Dit zijn de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en de beëindiging van de franchisesamenwerking. Minister Dekker: ‘Als we bijvoorbeeld verduidelijken welke essentiële informatie steeds als minimum moet worden verstrekt door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst, kan de franchisenemer beter inschatten of en hoe hij een succes kan maken van zijn onderneming.’

In Nederland zijn circa 750 franchiseformules actief. Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg.