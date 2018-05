SRA en Full Finance geaccrediteerd voor simulatieopdrachten

De SRA en Full Finance gaan gezamenlijk de simulatieopdrachten van de praktijkopleidingen MKB en Assurance aanbieden. De simulatieopdrachten werden eerder geschrapt door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), maar zijn binnen de praktijkopleiding nu weer toegestaan.

De SRA en Full Finance hebben de accreditatie voor het ontwikkelen van de simulatieopdrachten inmiddels binnen. Ze gaan gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende typen simulatie-(assurance)opdrachten, de ICT-ondersteuning, informatievoorziening en communicatie richting trainees en kantoren verzorgen. “Door deze samenwerking worden theorie én praktijk in de opleiding verder geïntegreerd en ontstaat er een betere aansluiting voor studenten en trainees.”

Drie simulatieopdrachten

Onder toezicht van de Raad van de Praktijkopleiding worden nu drie simulatieopdrachten ontwikkeld: een jaarrekeningcontrole, een prognose- en een beoordelingsopdracht. “Deelname aan al deze drie simulaties levert de trainee 100 (overige) assurance-uren op. In de toekomst zullen de opdrachten regelmatig geactualiseerd/vernieuwd worden.”

Pilots breed toegankelijk

De eerste pilot start na de zomer. Dan gaan twaalf tot veertien trainees een aantal dagen in een simulatieomgeving met een jaarrekeningcontrole aan de slag. “Hierna wordt direct gestart met verdere simulaties.” De opdrachten zijn toegankelijk voor alle studenten van de praktijkopleidingen. “Dus niet alleen diegenen die werken bij een SRA-kantoor of klanten van Full Finance.” Trainees kunnen zich binnenkort aanmelden via de websites van beide samenwerkingspartners.

Op de foto v.l.n.r. Corjan Aalbregt (SRA), Jurroen Cluitmans (Full Finance), Gert van den Brink (Full Finance) en Theo Reuters (SRA).