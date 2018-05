RJ-uiting corporate governance code commissarissen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2018-4 gepubliceerd: ‘Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code’.

Volgens de corporate governance code legt de raad van commissarissen in een verslag verantwoording af over het uitgeoefende toezicht. Alinea 105 tot en met 105i van hoofdstuk 405 Verslag raad van commissarissen bevat een opsomming van de onderwerpen die op grond van de best practice bepalingen van de Code in ieder geval in het verslag van de raad van commissarissen aan de orde zouden moeten komen. De code geeft geen verdere toelichting, uitwerking of handvatten op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de desbetreffende bepalingen. Om deze reden geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in hoofdstuk 405 Verslag van commissarissen meer duiding over de wijze waarop hier inhoud aan gegeven kan worden. De Raad nodigt belangstellenden uit reacties en commentaren op de RJ-Uiting in te sturen naar secretariaat@rjnet.nl.