Bijna helft commissarissen is vrouw, voorzitter zijn ze nog maar weinig

Bijna de helft van de leden van de raden van commissarissen is vrouw, concludeert adviesbureau Spencer Stuart. Minder gunstig is de vertegenwoordiging van vrouwen in het aantal RvC-voorzitters.

Spencer Stuart telde in de jaarverslagen het aantal vrouwen in raden van commissarissen van grote beursgenoteerde bedrijven en deelde de uitkomsten met het FD. Daaruit blijkt dat inmiddels 43% van de commissarissen bij AEX- en AMX-fondsen een vrouw is. Dat was tien jaar geleden nog 21%. Bij beursfondsen moet sinds drie jaar minimaal een derde van de raad van commissarissen uit vrouwen bestaan.

Een op tien

Tegenover de gezonde verhouding in de raden staat een veel minder gelijkwaardige verdeling bij de voorzitters van de rvc’s: in die groep is maar één op de tien een vrouw. Van de 50 AEX- en AMX-bedrijven hebben alleen ASM, Air France-KLM, Fastned, Wereldhave en Wolters Kluwer een vrouwelijke president-commissaris. Bovendien is slechts 13% van de voorzitters van nominatiecommissies een vrouw. Op bestuursniveau is de opmars van vrouwen ook beperkt: zij leveren 6% van de ceo’s en 20% van de overige uitvoerende bestuurders.

Bijna € 20.000 per vergadering

Gemiddeld strijkt een commissaris € 95.150 per jaar op, 24% meer dan tien jaar geleden. Een voorzitter krijgt grofweg het dubbele op de bankrekening gestort: € 188.592, 37% meer dan tien jaar eerder. De tegenprestatie bestaat uit tien keer per jaar vergaderen. Al hebben commissarissen door de complexe regelgeving en sociale media ook te maken met een toenemend afbreukrisico , voegt Spencer Stuart toe.

