Belastingdienst pas over een jaar klaar voor AVG

De Belastingdienst kan pas over een jaar voldoen aan de privacywet AVG, schrijft staatssecretaris Snel van Financiën als antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA). ‘De Belastingdienst verliest aan gezag in Nederland’, reageert het Kamerlid op Twitter. ‘Zij houdt iedereen aan de wet, maar houdt zichzelf het komende jaar niet volledig aan de AVG.’

AP

Vlak voor invoering van de AVG op 25 mei werd al bekend dat de Belastingdienst niet op tijd klaar zou zijn voor de nieuwe regelgeving. De fiscus wil meer tijd om compliant te worden, maar het is maar de vraag of toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bereid is om een oogje dicht te knijpen. Volgens Snel is daarover nog niet besloten. Later deze maand zal de Belastingdienst weer met AP in gesprek gaan. Tijdens de gesprekken zou de toezichthouder hebben benadrukt dat de AVG voor iedereen geldt en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Maatregelen

“Er zijn al verschillende maatregelen genomen om deze weg te nemen, maar een aantal maatregelen moet nog uitgevoerd worden”, schrijft Snel nu. “Het streven is deze situatie binnen een jaar te bereiken.” De manier waarop de Belastingdienst burgerservicenummers op het IB47-formulier verwerkt zou nog niet overeenstemmen met de AVG. Ook de manier waarop camerabeelden worden gebruikt voor toezicht op de motorrijtuigenbelasting zou in strijd zijn met de privacywet. De Belastingdienst legt inmiddels wel in een register vast hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Omtzigt

CDA’er Omtzigt vindt de situatie slecht voor het gezag van de Belastingdienst. Het kritische Kamerlid wil weten wat AP van plan is en wijst erop dat de toezichthouder al bijna twee jaar bezig is met twee onderzoeken naar de Belastingdienst. Daarbij gaat het om het datalek bij de Broedkamer, waar de gegevens van alle Nederlanders opgeslagen waren, en om het gebruik van het BSN-nummer als BTW-nummer bij ZZP’ers. Omtzigt wil van de toezichthouder weten wanneer die rapporten te verwachten zijn.