Steun van schuldeisers voor reorganisatie Steinhoff

Steinhoff heeft steun gekregen van een meerderheid van zijn schuldeisers voor zijn reorganisatieplannen. De door een boekhoudschandaal in verval geraakte Zuid-Afrikaanse woonwinkelgigant krijgt daardoor voorlopig ademruimte om te proberen er weer bovenop te komen.

Sinds de problemen met de boekhouding in december aan het licht kwamen verloor Steinhoff bijna zijn volledige beurswaarde. De multinational bleek miljarden onterecht in de boeken te hebben staan. Ook Deloitte ligt als vaste accountant onder vuur. Steinhoff heeft zijn investeerders nu gevraagd om een verlenging met drie jaar van de lopende leningen ter waarde van 9,6 miljard euro. De schuldeisers die het voorstel steunden zien af van gerechtelijke stappen om hun geld terug te krijgen. De steun werd met gejuich ontvangen op de beurs, waar het aandeel met 50 procent omhoog schoot. Mogelijk sluiten andere investeerders zich later nog aan bij het plan.

Bron: ANP