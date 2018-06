SRA neemt afstand van kritiek fiscalisten op MKB Nederland

De SRA vindt het “verwarrend” dat het Register Belastingadviseurs (RB) in een interview met het FD de belangenbehartiging door MKB Nederland aan de kaak stelt. Scheidend RB-voorzitter Wil Vennix vindt dat zijn organisatie de belangen van het MKB beter verdedigt dan MKB Nederland. De SRA neemt bij monde van bestuurslid Jan Zweekhorst afstand van de woorden van Vennix in de media. “Hoe polariserend kan dat werken? Is je doelgroep daar uiteindelijk mee gediend?”

Afgelopen vrijdag gaven Vennix (foto) en zijn opvolger Fons Overwater van het RB hun mening over een aantal fiscale zaken rondom het MKB. De kern van hun boodschap: het midden- en kleinbedrijf komt er in Den Haag vaak maar bekaaid vanaf als het om fiscale regelgeving gaat. Daarom heeft de beroepsvereniging zich de laatste jaren ook steeds meer als belangenbehartiger geprofileerd, zegt Vennix. Mede doordat MKB Nederland steken laat vallen, vindt hij: “We maken ons nadrukkelijk druk om de fiscale belangen van het MKB. Laten we eerlijk zijn, dat is extra zichtbaar omdat MKB Nederland het onvoldoende doet. In de combinatie met VNO-NCW prevaleren de belangen van het grootbedrijf. Wij zeggen dat het grootbedrijf zelf zijn weg wel vindt in Den Haag, maar de bakker op de hoek niet.”

Regeerakkoord niet uit te leggen

Zo waren de fiscalisten een stuk minder enthousiast over het regeerakkoord dan MKB Nederland. Ondernemers met een BV betalen in feite zelf de kosten van de lagere vennootschapsbelasting, vindt het RB. “Wat er nu gebeurt, kunnen en willen we niet uitleggen aan onze klanten”, zegt Vennix. Hij vindt dat de DGA bij de politiek ten onrechte in een kwaad daglicht staat: “In de beeldvorming zijn DGA’s en hun adviseurs voortdurend bezig constructies te bedenken om belasting te ontwijken en de belastinggrondslag uit te hollen. In werkelijkheid begeleiden wij ondernemers die als onbezoldigd belastingambtenaar jaarlijks zo’n € 200 miljard loonbelasting, premies en BTW inhouden en afdragen.”

Geen verstorende communicatie

Bij SRA-bestuurslid Zweekhorst is het interview niet in goede aarde gevallen: “Ik ben duizendmaal meer SRA-man dan ‘fan’ van MKB Nederland. Maar de stellingname tegen deze laatste club vanuit het Register Belastingadviseurs vind ik als fiscalist werkzaam in het MKB echt verwarrend.” Zweekhorst heeft er met SRA-voorzitter Paul Dinkgreve over gesproken. “Wij stelden ons de vraag of belangenbehartiging via stellingnames in de krant op de langere termijn effectiever is dan het constructief samenwerken met relevante partijen aan de uitdagingen waarvoor het MKB staat. En, als je dat zoals SRA op de laatste manier doet, hoe beperkend dat proces toch qua communicatie richting achterban kan zijn. Want net zoals er een communicatiestilte optreedt wanneer ‘de zaak onder de rechter is’, zo geldt dat ook voor processen waar meerdere partijen met elkaar onderhandelen om tot een goed eindresultaat te komen. Dan wil je, met het oog op het eindresultaat, juist geen communicatie waarmee processen verstoord kunnen worden.”

Van binnenuit samenwerken

Zweekhorst vindt dat vasthouden aan stellige standpunten niet de weg is om een doel te bereiken: “Maar hoe polariserend kan dat werken? Is je doelgroep er daar uiteindelijk mee gediend? Des te verwarrender vind ik het artikel als je kijkt (en weet), welke activiteiten MKB Nederland op fiscaal gebied ontplooit. Als fiscalist en man van de praktijk ben ik het zeker niet altijd met hun standpunten eens. En dat weten ze bij MKB Nederland ook. Vandaar dat ik lid ben van de werkgroep Fiscaliteit. Als SRA vinden we, juist als je jezelf tot adviseur van het MKB benoemt, dat deze manier van binnenuit samenwerken tot het beste resultaat voor je achterban kan leiden. En dat zouden we, vanuit onze eigen SRA-standpunten, graag samen met alle partijen willen doen. Maar ja, dat is onze keuze.”