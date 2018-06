Verzekeraars en adviseurs pleiten voor fiscale aftrekbaarheid financieel advies

Drie koepelorganisaties van verzekeraars en financieel adviseurs vragen in een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën om financieel advies opnieuw fiscaal aftrekbaar te maken.

Het Verbond van Verzekeraars en adviseursorganisaties Adfiz en OvFD wijzen er op dat voorafgaand aan de invoering van het provisieverbod financieel advies ook al aftrekbaar was. ‘In aanloop naar de invoering van het provisieverbod is meermaals met het ministerie van Financiën gesproken over een fiscaal neutrale invoering. Advies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentes waren destijds immers onderdeel van de premie en daarmee fiscaal aftrekbaar.’ De organisaties wijzen er op dat daar ook in de Tweede Kamer bij de behandeling van de voorstellen om gevraagd is, maar dat de fiscale neutraliteit uiteindelijk is gesneuveld als onderdeel van het bezuinigingspakket in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II.

‘Toegang tot advies belangrijk’

De laagdrempelige toegang tot advies moet geborgd zijn, schrijven de organisaties aan Snel. ‘In de praktijk zien we hier echter een groeiend probleem ontstaan.’ Uit een recente evaluatie van het provisieverbod zou blijken dat de Nederlandse consument weliswaar in staat is financieel advies te betalen, maar in veel gevallen daartoe niet bereid is. Ook het NIBUD constateerde recent dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) de kosten van het advies een drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan.