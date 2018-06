‘MKB komt er fiscaal helemaal niet bekaaid vanaf’

Het is een misvatting dat MKB-ondernemers veel minder dan werknemers profiteren van de lastenverlichting die het kabinet heeft beloofd. Dat stellen Pieter van Dalen en Jesse Hoekstra in een bijdrage aan het Economisch Statistisch Bulletin (ESB).

Beiden zijn beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en hebben de gemiddelde belastingdruk in kaart gebracht voor werknemers, DGA’s en IB-ondernemers. Daaruit blijkt dat de lastenverlichting door de fiscale maatregelen van het kabinet weinig afwijkt van het profijt dat werknemers hebben. Belastingadviseurs, NBA, SRA en MKB-Nederland stelden eerder dat werknemers er veel meer op vooruit gaan dan het midden- en kleinbedrijf.

Gemiddelde belastingdruk telt

Maar volgens Van Dalen en Hoekstra kijken belastingadviseurs te veel naar de marginale belastingdruk van de verschillende groepen. Zij vinden dat de gemiddelde belastingdruk over het hele inkomen beschouwd moet worden. Een hogere algemene heffingskorting verlaagt wel de gemiddelde belastingdruk, maar leidt niet tot een lagere marginale druk voor inkomens boven de € 10.000. Volgens Van Dalen en Hoekstra gaan DGA’s en werknemers tot een bruto jaarinkomen of een bruto jaarwinst van € 130.000 er in 2023 ongeveer evenveel op vooruit. Boven dat bedrag gaat de gemiddelde belastingdruk voor werknemers sterker omlaag, terwijl bij DGA’s de lastenverlichting afneemt. Maar door de winst in de BV te laten zitten, kan de belastingdruk alsnog verlaagd worden.

IB-ondernemer minder voordeel

IB-ondernemers die in het toptarief terechtkomen, hebben minder voordeel. Tot een brutowinst van € 68.500 is voor hen de lastenverlichting hetzelfde als voor werknemers. Daarboven gaat de belastingdruk omhoog, met maximaal 2 procentpunten, door de versobering van de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt bij monde van Robert van der Jagt dat verschil fors en stelt dat er geen rechtvaardiging voor is. De NOB vindt ook de beperktere lastenverlichting voor DGA’s die meer dan € 130.000 winst maken, niet eerlijk. Van der Jagt ziet ook dat werken niet aantrekkelijker wordt voor middeninkomens, gesteld dat tot die groep ook belastingbetalers horen die nu in het 52%-tarief zitten. En de marginale belastingdruk moet in gelijke mate dalen voor werknemers en ondernemers.

Bron: FD