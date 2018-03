Regeringspartijen ongevoelig voor kritiek op fiscaal mkb-beleid

De regeringsfracties in de Tweede Kamer geven geen gehoor aan de kritiek dat MKB-ondernemers er in de plannen van het kabinet nauwelijks op vooruit gaan in fiscaal opzicht. Dat meldt het FD.

De belastingwoordvoerders van VVD, D66 en ChristenUnie zijn niet onder de indruk van de oproepen die onder meer belastingadviseurs en accountants hebben gedaan. Woordvoerder Helma Lodders van de VVD zegt in het FD dat haar partij erop zal letten dat ook de lasten voor MKB-ondernemers dalen. Dan gaat het behalve om fiscale maatregelen ook om de beoogde aanpassing van de loondoorbetaling van zieke werknemers.

Evenwicht behouden

Steven van Weyenberg van D66 (foto) is wat stelliger in zijn mening: “De insteek van het regeerakkoord is dat lastenverlichting bij mensen terechtkomt en niet bij bedrijven”. Volgens hem hebben zelfstandigen in de doorrekening van de koopkrachteffecten van het regeerakkoord meer te besteden. De belastingverhoging in box 2 voor directeuren-grootaandeelhouders van 25% naar 28,5% is volgens Van Weyenberg nodig om het evenwicht te behouden tussen dga’s en ondernemers in box 1 van de inkomstenbelasting. Dga’s profiteren van de verlaging van de Vpb.

Maar belastingadviseurs hebben berekend dat de balans tussen ondernemers in box 1 en box 2 nauwelijks verandert door de Vpb-verlaging. De hogere aanslag voor dga’s zou onrechtvaardig zijn omdat die met terugwerkende kracht geldt.

Eppo Bruins (ChristenUnie) vindt dat werknemers er bij het kabinet Rutte III meer op vooruitgaan dan dga’s. “Maar ondernemen blijft lonen in dit land, ook ten opzichte van werknemers, ook onder de nieuwe tarieven.”