WK 2018: Waarom ondernemen net voetballen is

Het WK is net van start gegaan. En nee, ik ga niet te lang stilstaan bij het feit dat Nederland niet meespeelt. Want hoewel onze Oranje leeuwen niet in actie komen, houdt voetbal mij de aankomende weken wel bezig. Bijvoorbeeld hoe ik ervoor kan zorgen dat ik toch eindelijk een keer die poule ga winnen. Maar dat terzijde. Kijk eens naar je eigen onderneming. Er wordt wel eens gezegd dat ondernemen topsport is. En eigenlijk bestaat je onderneming ook uit een elftal. Of een vijftal, een achttal of een tiental. Misschien vervul je alle posities wel in je eentje. Maar het is altijd vanuit hetzelfde principe. Ik leg je uit waarom.

De bondscoach

Daar begint het mee. De bondscoach is de basis van je onderneming. Iemand die de strategieën bedenkt, die zicht heeft op de resultaten, die de opstelling bepaalt en die het team aanstuurt. En natuurlijk bijstuurt als het minder gaat! De bondscoach moet continu inspelen op veranderingen op het veld (in de markt) en aanpassingen doen zodat er alsnog gescoord wordt.

De keeper

De taak van de keeper is om het doel leeg te houden. Dus om doelpunten te voorkomen. En als je dan wél een doelpunt tegen krijgt, moet je zorgen dat je er zelf eentje extra maakt. Want ‘als je een goal meer maakt dan de ander, dan win je’. Ik vergelijk een tegendoelpunt in het ondernemerschap met een (financiële) tegenslag. Hoewel je dit wilt voorkomen, betekent het niet direct een nederlaag. Heel simpel: zorg dat je meer doelpunten voor (omzet) dan doelpunten tegen (kosten) maakt.

De verdediging

Een sterke verdediging heeft twee belangrijke taken. Allereerst natuurlijk de keeper helpen om doelpunten te voorkomen. Maar ook een goede basis vormen voor het middenveld. Eigenlijk is dit de basis van je team waar je op kunt terugvallen. En wat is de basis van een onderneming? Kwaliteit. Kwaliteit in je organisatie en kwaliteit in je product of dienst. Als je een kwalitatief goed product levert, heb je minder wisselvalligheid in je omzet (weinig tegendoelpunten). Je bent namelijk niet alleen afhankelijk van een goed salespraatje, maar je laat de kwaliteit van je product spreken. Het is hiermee dus ook de basis van onderbouwde verkoop (een aanval).

Het middenveld

Het middenveld bestaat uit mensen met de grootste veelzijdigheid en de meeste conditie. Ze maken de meeste meters. Enerzijds helpen zij de verdedigers om de kwaliteit te waarborgen en anderzijds helpen zij de aanvallers met scoren. Je kunt dit vergelijken met een klantenservice of een supportdesk. Het oplossen van een probleem of het beantwoorden van een probleem kun je zien als het meehelpen in de verdediging. De klantenservice is hier namelijk onderdeel van het bieden van kwaliteit. Maar ook voor de aanval speelt het middenveld een belangrijke rol. Op de klantenservice is het namelijk een kunst om verkoopsignalen op te vangen. En als er een verkoopsignaal opduikt, is dat een mooie kans om de aanvallers een assist te geven!

De aanval

Elke speler van het team is even belangrijk. Maar toch zijn de aanvallers de meest opvallende spelers. Want de aanval is de plek waar het meest wordt gescoord. En hoe scoor je? Door te schieten! Het zal je niet verbazen dat de verkopers op deze positie staan. Soms moet een verkoper veel meters afleggen om een doelpunt te maken en soms krijgt hij zo’n mooie voorzet dat hij hem alleen nog maar hoeft in te koppen. Een aanval is in het ondernemerschap een (potentiële) klant proberen te overtuigen met jouw verkoopargumenten. Speel met de bal en wanneer je een opening ziet… schieten!

Het team

Zoals Johan Cruijff al zei… ‘Wil je 1 goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?’ Om als team te presteren, moeten alle neuzen in dezelfde richting staan. (Ja hoor, we trekken even alle clichés uit de kast. Maar in de meeste clichés zit toch een kern van waarheid.) Je hoeft als ondernemer niet met elf man personeel op het veld te staan om een elftal te vormen. Er zijn genoeg zzp’ers die alle posities tegelijkertijd vervullen en alleen op het voetbalveld staan. Het belangrijkste is dat je hetzelfde doel voor ogen hebt. En natuurlijk scoort!

Zorg jij ervoor dat jouw onderneming dit jaar beter voetbalt dan onze Oranje leeuwen? 😉

Danique van der Hoek is online marketeer bij MUIS Software