Ondernemersvertrouwen klimt uit dal, investeringsbereidheid neemt toe

Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers laat voor het eerst sinds eind 2024 weer een stijging zien. Dat blijkt uit het Global Business Optimism Insights Q1 2026-rapport van Altares Dun & Bradstreet.

De Nederlandse Business Optimism Index steeg in het eerste kwartaal met 4,9 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Toch ligt het vertrouwen nog bijna 8 procent lager dan begin 2025. De index komt uit op 101,5, onder het wereldwijde gemiddelde van 108,5. Internationaal nam het optimisme in 87,5 procent van de onderzochte economieën toe. Vooral Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Taiwan lieten stijgingen zien. In India en Indonesië daalde het vertrouwen juist.

Markt komt tot rust

Volgens Barry de Goeij, leader Data Science & Trade bij Altares Dun & Bradstreet, komt het voorzichtige herstel onder meer door dalende inflatie en meer beleidsduidelijkheid. “De stijging in het optimisme laat zien dat de markt enigszins tot rust komt. De inflatie daalde van 2,8 procent in december naar 2,4 procent in januari, wat duidt op een afnemende prijsdruk en meer economische stabiliteit. Ook het bbp blijft redelijk stabiel en laat een lichte groei zien. Daarnaast geven het duidelijke rentebeleid van de ECB en de komst van een nieuw kabinet in Nederland ondernemers wat meer houvast. Dit zorgt voor meer vertrouwen van bedrijven, al verwachten we dat het sentiment in Nederland voorlopig voorzichtig blijft.”

Bijna driekwart wil meer investeren

Opvallend is de stijgende investeringsbereidheid. Ruim 73 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht de komende periode meer te investeren. Het investeringsvertrouwen steeg met 4,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Bedrijven rekenen daarbij vooral op eigen middelen. Slechts 54,7 procent verwacht externe langetermijnfinanciering aan te trekken. De relatief sterke financiële positie van Nederlandse ondernemingen, onder meer dankzij hoge binnenlandse spaartegoeden en een overschot op de lopende rekening, biedt daarvoor ruimte. Toch ligt het investeringsvertrouwen nog bijna 14 procent lager dan een jaar geleden.

Financieel vertrouwen en toeleveringsketens

De Financial Confidence Index steeg met 4,2 proent op kwartaalbasis, maar blijft achter bij het wereldwijde gemiddelde herstel. Ondernemers zijn dus iets positiever over hun financiële situatie, maar blijven voorzichtig.

De Supply Chain Continuity Index bleef vrijwel stabiel (-0,1 procent). Wereldwijd verwachten bedrijven in 2026 wel verbeteringen in levertijden, lagere leverancierskosten en een bredere spreiding van leveranciers.

Nederland blijft ESG-koploper

Op het gebied van duurzaamheid behoudt Nederland zijn sterke positie. De ESG-index komt uit op 122,0, ruim boven het wereldwijde gemiddelde van 115,4. Hoewel de groei iets afvlakt, blijven Nederlandse bedrijven internationaal vooroplopen op het gebied van regelgeving, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.