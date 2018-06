Deurwaarder GGN in de problemen

Het grootste incassobureau van Nederland, GGN, zit in financieel zwaar weer. Het deurwaarderskantoor schrapt nog dit jaar honderd van de 700 banen. Ook worden vijf van de vijftien kantoren gesloten en gaat er een streep door betaald overwerk.

Slechte bedrijfsresultaten in het eerste half jaar van 2018 zouden onder meer de reden zijn voor de maatregelen. Vorig jaar werd nog afgesloten met een winst voor rente en belastingen van ruim 10 miljoen euro, maar het eerste kwartaal van dit jaar verliep ’minder fraai’, meldde het bedrijf vorige maand in een persbericht. Bovendien is er geen uitzicht op betere resultaten in het tweede halfjaar.

Oorzaken

Digitalisering bij schuldeisers – waardoor er minder dossiers bij GGN belanden – zou één van de oorzaken zijn van de beroerde resultaten bij de deurwaarder. Ook de verhoging van het griffierecht zou een rol spelen. Daardoor zijn partijen sneller geneigd tot een minnelijke afhandeling.

