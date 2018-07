Leidse regio wacht nog op controle jaarstukken

De accountantscontrole van de jaarrekeningen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is vertraagd. Accountant EY krijgt de controle wegens personeelskrapte niet rond.

Tijdens de vergadering van de Leiderdorpse gemeenteraad kwam EY opdraven om uit te leggen waarom de controle zo lang op zich laat wachten. Uitval in het controleteam en de complexiteit van de opdracht werden als oorzaken opgevoerd. Door krapte in het personeel konden de uitgevallen werknemers niet worden vervangen. EY mikt er nu op de accountantscontrole begin september af te ronden, maar kan geen garanties afgeven. EY doet ook de controle voor de gemeenten Leiden en Oegstgeest. Ook daar is sprake van vertraging.

‘Gegevens Leiden onbetrouwbaar’

In de jaarverslagen over 2016 ontbreken bij de gemeenten Leiden en Oegstgeest overigens de controleverklaringen. EY uitte zich begin 2017 nog kritisch over het ICT- en subsidiebeleid van de gemeente Leiden. Zo zouden nieuwe gebruikers soms rechten van anderen krijgen en inloggegevens zouden soms algemeen zijn, waardoor niet is te achterhalen wie in een systeem heeft gewerkt. Daardoor zijn de gegevens die van belang zijn bij de controlewerkzaamheden niet betrouwbaar’ aldus EY. Ook het overzicht en de verantwoording van subsidies ontbreekt.

Bron: Leidsch Dagblad