MTH versterkt zich met Cox

MTH accountants & adviseurs heeft zich versterkt met Cox + Partners Adviseurs en Accountants uit Hoofddorp. Daarmee groeit het bedrijf naar een omzet van € 40 miljoen. Cox gaat vanaf 1 januari 2019 verder onder de vlag van MTH.

Bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen van MTH zocht met name naar versterking op het gebied van internationale kennis. “De klantenkring van Cox + Partners is sterk internationaal georiënteerd. De dertig professionals van Cox + Partners zijn deze dynamiek gewend. Met het aansluiten van de professionals kunnen we samen met onze eigen specialisten de uitbouw van ons centre of excellence versnellen.”

No-nonsense

Cox + Partners profiteert van de specialisten die MTH in huis heeft op het gebied van audit, corporate finance en BTW-advisering. Daarnaast versterkt het lidmaatschap van MTH in het internationale netwerk Moore Stephens de internationale dienstverlening aan de cliënten. Volgens Cox-partner Wim Cox hebben beide bedrijven dezelfde no-nonsense-cultuur. Voor Ten Hoopen is de overname bovendien een versterking van de aanwezigheid in de regio Amsterdam: “We kunnen onze klanten in die regio nu vanuit zowel Bussum, Almere als Hoofddorp bedienen, met in totaal 150 professionals.” Het totaal aantal medewerkers komt nu op 400.

Vorig jaar was MTH met 15 vestigingen goed voor de 17e plaats in de top 30 Accountantskantoren.