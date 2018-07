Vakantie in Italië

Ik had mij voorgenomen om me tijdens mijn vakantie niet met belastingzaken bezig te houden. Het is een vakantie van twee weken en fiscale nieuwtjes pak ik na deze periode wel op. We gaan naar Arco, bij het Gardameer in Italië. Daar zitten we bovenop een berg op 1100 meter hoogte. Het uitzicht over de Dolomieten is fantastisch en we genieten van de rust en het heerlijke Italiaanse eten. Wat wil een mens nog meer?

Toch kan ik het niet laten om telkens bij het afrekenen van eten of drinken op het terras te kijken of er BTW vermeld staat op het bonnetje en hoe hoog de BTW in Italië is. Helaas, geen enkel keertje ontvangen we een bon met vermelding van de BTW. Een Italiaanse jongen zit al een hele tijd opzichtig naar ons te kijken. Wanneer ik hem vragend aankijk, komt hij naar ons tafeltje. ‘Bent u belastingadviseur?’ vraagt hij in keurig Nederlands. Ik sta perplex. Heb ik het dan iets te luidruchtig toch over belastingzaken gehad met mijn man?

Hij neemt mij mee naar zijn (Italiaanse) vader, die iets verder op het terras zit. Voor hem ligt een Nederlandse blauwe enveloppe, waar zijn zoon venijnig op tikt. Zijn vader vertelt. Enkele jaren geleden is hij na twintig jaar tegels gezet te hebben geremigreerd uit Nederland terug naar Italië. Hij heeft zijn bedrijfspand in Alblasserdam goed kunnen verkopen. De opbrengst in de BV heeft hij nu gebruikt om in Italië als zelfstandig ondernemer een camping op te zetten. De belastingaanslag komt dus erg ongelegen.

De “servizio fiscale” zegt hij nog met een brede grijns, kwam ineens boekenonderzoek doen. Het blijkt dat zijn adviseur de winst van het pand ondergebracht heeft in een herinvesteringsreserve en dat mag niet wanneer je geen vervangingsvoornemen hebt.

‘Wat een raar land is Nederland toch,’ zegt hij. ‘Ik neem een administratiekantoor in de arm en verwacht dat mijn belastingzaken goed geregeld worden.’

Na mijn vakantie pak ik deze zaak op. Uiteindelijk is de boete geschikt, maar dit kost hem desondanks nog € 14.000. ‘Als ik nog eens ga remigreren neem ik jou als belastingadviseur,’ zegt de man na afloop tegen me. Toch had ik hem liever tijdig advies gegeven. Dan was er meer geld over gebleven voor zijn pensionering.

Barbara Rijskamp

Barbara Rijskamp – Rijskamp Fiscaal

www.helder-in-belastinge