NBA consulteert handreiking data-analyse

Vanwege het toenemende gebruik van data-analyse bij de controle van jaarrekeningen en de vragen erover uit de praktijk heeft de NBA een nieuwe handreiking (1141) ontwikkeld. Leden en belanghebbenden kunnen tot 18 september op de concepthandreiking reageren.

Geautomatiseerde controle kan een kwaliteitsimpuls geven aan de controle, aldus de NBA. “Data-analyse kan de accountant helpen de organisatie beter te begrijpen. Het kan ook een rol spelen bij het bepalen op welke interne beheersing de accountant wil steunen. Daarnaast geeft het mogelijkheid om gegevensgerichte werkzaamheden effectiever en efficiënter uit te voeren. Maar data-analyse leidt in de praktijk ook tot uitdagingen. Bij verkeerd gebruik kan de kwaliteit in het gedrang komen. Daarom is het zaak dat de accountant ook bij gebruik ervan de juiste vragen stelt en de juiste dingen doet. NBA-handreiking 1141 wil daar bij helpen.”

De controlestandaarden en het daarin opgenomen proces zijn de basis voor de handreiking, die ook concrete voorbeelden geeft van de toepassing van data-analyse bij het verkrijgen van inzicht in de entiteit, bij risicoanalyse of voor het testen van de interne beheersingsmaatregelen. Ook onderwerpen als fraude, het verkrijgen van betrouwbare data en de uitkomsten van analyse passeren de revue. “De handreiking is redelijk basic geschreven, zodat deze ook toegankelijk is voor accountants die geen of weinig ervaring hebben met data-analyse.”

De NBA wil weten of de informatie in de handreiking voldoende duidelijk is om data-analyse in de praktijk toe te passen en of er opmerkingen zijn over de structuur van de handreiking? Reacties kunnen worden gemaild naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Lees hier de concept-handreiking.