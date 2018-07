‘Strafbaarheid geen suppletie doen nog niet van de baan’

Ondernemers die niet voldoen aan de suppletieplicht en geen melding doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden of worden beboet. Dat oordeel gaf het gerechtshof in Den Bosch onlangs. Maar volgens fiscaal advocaat Diana Jansen kan de Hoge Raad straks makkelijk een ander oordeel vellen.

Een transportonderneming had te lage aangiften omzetbelasting ingediend en later geen suppleties ingediend. Daarvoor is geen strafvervolging mogelijk, vindt het hof Den Bosch. Daarin heeft de wet niet willen voorzien en bovendien is vervolging en beboeting in strijd met het nemo-teneturbeginsel: iemand hoeft zichzelf niet te beschuldigen.

Letterlijke tekst

Maar fiscaal advocaat Diana Jansen van Tax Studio denkt dat de uitspraak van tafel kan worden geveegd door de Hoge Raad, als die aansluit bij de letterlijke wettekst. “Dat zou strafbaarstelling in mijn ogen wel mogelijk maken. De letterlijke wettekst stelt het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen (lees: het niet of onjuist doen van een suppletie) strafbaar. Is opzet in het spel dan komt zelfs een gevangenisstraf van vier jaar in beeld.”

Wel of geen boete?

Dat er geen boete kan worden opgelegd voor het niet voldoen aan de suppletieplicht, moet ook nog maar worden bezien, aldus Jansen. “Het hof oordeelt dat de verplichte suppletie op straffe van een sanctie al in strijd komt met het nemo-teneturbeginsel. Of dat oordeel juist is zal de Hoge Raad moeten uitmaken. Uit eerdere jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zoals ‘O Halloran en Francis’, zou je naar mijn mening ook kunnen afleiden dat je iemand juist wel kunt verplichten, op straffe van een sanctie, informatie te verstrekken over een gedraging die in het verleden heeft plaatsgevonden.”

Jansen zou het mooi vinden als het OM cassatie instelt tegen de uitspraak van het hof. “Dan wordt duidelijk hoe de Hoge Raad strafrechtelijk en bestuursrechtelijk tegen de suppletieplicht aankijkt.”

Bron: Taxlive