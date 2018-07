VBA krijgt nota’s frauderend bedrijf alsnog betaald

Een bedrijf dat heeft gefraudeerd met de omzetbelasting moet aan accountantskantoor VBA een aantal openstaande facturen betalen. Het bedrijf heeft voor de rechter vergeefs een beroep gedaan op schending van de zorgplicht door VBA. Bovendien is de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt, verstreken.

VBA heeft werkzaamheden verricht voor een groep van vijf bedrijven, waaronder het bedrijf Pro XS. Dat houdt zich onder meer bezig met het installeren en onderhouden van koelsystemen bij met name grote supermarktketens zoals Lidl. In 2013 gaan de aandelen in Pro XS over naar een nieuw opgerichte vennootschap. Binnen VBA rijst daarna de vraag of de samenwerking moet worden voortgezet omdat het bedrijf zakelijke banden aanknoopt met een adviseur wiens reputatie twijfelachtig is.

Navordering

Eind 2014 begint de Belastingdienst na een anonieme tip met controles van de aangiften omzetbelasting. In februari 2016 valt de Fiod binnen. Pro XS krijgt aanslagen over 2012, 2013 en 2014 van in totaal ruim een miljoen. De directeur-eigenaar en zijn vrouw krijgen een navorderingsaanslag van meer dan zes ton aan de broek. Hij zou privé-uitgaven zakelijk hebben verantwoord en daarnaast inkoop- en verkoopfacturen hebben vervalst en omzet hebben verzwegen.

Zorgplicht geschonden?

VBA verbreekt de banden met de bedrijven, die het accountantskantoor in de herfst van 2016 aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Het kantoor stapt naar de rechter, omdat een aantal facturen (voor een bedrag van zo’n € 35.000) nog niet zijn betaald. De vijf bedrijven eisen op hun beurt dat de rechter oordeelt dat VBA de zorgplicht heeft geschonden.

Nota’s moeten betaald

De rechtbank Noord-Nederland is snel klaar met de vordering van VBA: de nota’s moeten betaald worden. Dan blijft nog de kwestie van de zorgplicht over. VBA heeft volgens de vijf bedrijven onjuiste informatie verstrekt over de structuurwijziging van de vennootschappen en onjuist begeleid in de daarmee verband houdende overboeking van geldbedragen naar de privérekening van de DGA. Bovendien is VBA tekortgeschoten in de controle van de boekhouding van Pro XS, aldus de vijf.

Geen schending zorgplicht

De rechter vindt echter dat van schending van de zorgplicht geen sprake is. Zo is het niet aannemelijk dat VBA een rol heeft gespeeld bij de wijziging van de ondernemingsstructuur of betrokken is geweest bij de totstandkoming van de akten van geldleningen die in verband met de transacties zijn opgesteld. Ook was VBA contractueel niet gehouden om te onderzoeken of sprake was van fraude of onjuistheden of onwettig handelen.

Vorderingstermijn verstreken

Los van de zorgplichtkwestie wordt de klacht van de bedrijven niet-ontvankelijk verklaard: ze waren meer dan een jaar voor de vordering werd ingesteld al op de hoogte van het volledige aanvangsproces-verbaal van het FIOD met daarin de conclusies van het FIOD en alle relevante bewijsstukken. Daarmee is de vorderingstermijn verstreken.