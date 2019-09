Accountant eerste aanspreekpunt voor financiering

Maar liefst 35 procent van de Nederlandse ondernemers heeft moeite met vinden van een degelijke, onafhankelijke adviseur voor externe financiering. De eigen accountant of financieel adviseur is voor de overgrote meerderheid het eerste aanspreekpunt voor advies over financiering. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverstrekker Caple en Sherloq onder 372 ondernemers met meer dan tien mensen in dienst. Bijna twee derde van de ondervraagden geeft aan extra te willen betalen voor extern advies over financiering.

Een grote meerderheid van de ondernemers (59 procent) geeft in het onderzoek aan dat zij advies nodig hebben bij het aantrekken van financiering. Onder jonge ondernemers zegt maar liefst twee derde hulp nodig te hebben bij het krijgen van kredieten. “De resultaten verbazen mij niet. Financiering ophalen is niet iets wat de meeste ondernemers vaak doen. Goede advisering op dit vlak biedt echt een meerwaarde”, aldus Michiel Slinkert, managing partner bij Caple.

Bij wie kloppen ondernemers dan aan?

Een groot gedeelte van de ondernemers kan dus geen geschikte externe adviseurs vinden. Bij wie winnen ze op dit moment dan hun advies in? Bijna vier of de vijf ondervraagden zegt dat de eigen accountant/financieel adviseur het eerste aanspreekpunt voor financieel advies is. Daarnaast leunt meer dan de helft sterk op de huisbankier. 58 procent zegt voor advies over financiering op de bank te vertrouwen. Slinkert: “De accountant is voor veel ondernemers de natuurlijke trusted advisor. Begrijpelijk, want die gaat vaak al jaren mee. Bankfinanciering kan bovendien interessant zijn, maar behoort lang niet altijd tot de mogelijkheden.”

Te weinig proactief advies

Hoewel ondernemers dus op hun accountant en bank vertrouwen als het gaat om financiële advisering, is de informatie die ze van hen krijgen niet genoeg. Zo vinden twee op de vijf van hen dat ze op dit moment te weinig proactief advies krijgen. Aan de financiële kennis van de accountant/financieel adviseur zal het echter niet liggen. Zo zeggen zeven op de tien ondervraagden dat deze voldoende op de hoogte is om hen van gedegen advies te kunnen voorzien. “Het staat buiten kijf dat accountants en financieel adviseurs genoeg verstand hebben van MKB-financiering. De vraag hiernaar stijgt echter snel. Een goede reden voor deze adviseurs om de kennis bij te spijkeren en te onderhouden”, zegt Slinkert.

