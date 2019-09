Deloitte verstevigt koppositie op Nederlandse markt

Deloitte Nederland heeft over boekjaar 2018/2019 een stevige omzetgroei geboekt van 8,0%. Daarmee verstevigt de marktleider in accountancy zijn positie ten opzichte van PwC en EY, die respectievelijk met 6% en 5% groeiden.

De totale inkomsten zijn tussen juni 2018 en juni 2019 uitgekomen op € 968,2 miljoen, tegen € 896,8 miljoen een jaar eerder. De grootste groei werd geboekt in de categorieën Financial Advisory, Risk Advisory en Consulting.

Resultaat blijft gelijk

‘Die groeiden allemaal met meer dan 10% terwijl onze kernactiviteit Assurance stabiel bleef. Ook Tax & legal groeide.’

Het operationeel resultaat bleef vrijwel gelijk op € 167,6 (167,7) miljoen. Als percentage van de omzet werd de marge wel kleiner: 17,3%, waar een jaar geleden nog 18,7% werd genoteerd. ‘Dat is een gevolg van de groei van ons personeelsbestand, waarbij de totale formatie wat minder uren rechtstreeks voor de cliënt actief was.’ Daarnaast is geïnvesteerd in leren en innoveren. ‘We zagen een significante toename in het deployment of contractors with lower margins.

Stagnatie, maar kansen in assurance

In Audit & Assurance ging de omzet met 0,5% omlaag, maar Deloitte ziet daar wel kansen door de toenemende vraag. Met name bij het onderdeel Integrated Services ziet het concern potentie om meer snelgroeiende jonge bedrijven aan zich te binden, ook omdat de dienstverlening wordt uitgebreid met onder meer adviesdiensten. De consultingtak groeide met 13%.

Omzetgegevens Deloitte

2018/2019 2017/2018 verschil audit & assurance* 229,0 231,3 -1,0% tax & legal* 212,8 197,4 +7,8% consulting* 266,2 238,9 +11,4% risk advisory* 171,5 152,8 +12,2% financial advisory* 87,3 75,9 +15,0% anders* 1,4 0,5 +280% totaal* 968,2 896,8 +8,0% aantal fte’s 5.736 5.285 +8,5% omzet per fte € 168.794 € 169.688 -0,5%

*bedragen x € 1.000