‘Financiën stalt spaargeld zelf in het buitenland’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stalt zijn cash-overschot van € 8 miljard volgens kenners vooral over de grens. Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen: de minister waarschuwt zelf juist voor het stallen van spaargeld in het buitenland als de spaarrente in Nederland negatief wordt.

Het FD schrijft dat het Agentschap van Financiën – dat de staatsschuld beheert – laat weten dat het geld alleen wordt ondergebracht bij tegenpartijen met een ‘hoge kredietwaardigheid’. Meer details over hoe het geld wordt beheerd, worden niet bekendgemaakt.

Spaarvlucht onwenselijk

Hoekstra vindt een spaarvlucht naar het buitenland vanwege negatieve rente ‘onwenselijk’, liet hij vorige week weten.

Geen reden om elders te bankieren

Desondanks is hij tegen een verbod op negatieve rente. Maar nu lijkt de minister zelf ook ‘spaarvluchteling’. Het Agentschap verklaart de keuze om het overtollige belastinggeld niet op een Nederlandse bankrekening te zetten, met een verwijzing naar cashmanagement, de momenten waarop het geld binnenkomt, het ‘renteniveau en de behoefte van tegenpartijen om cash op te nemen’.

De overheid bankiert bij ING, maar alleen voor het betaalverkeer. Grote kasoverschotten kan Financiën stallen op een speciale rekening bij DNB, tegen een negatieve rente van 0,5%. Er geldt een limiet van € 8,2 miljard: er is dus geen reden om het geld in het buitenland onder te brengen, ook omdat de Staat het over de grens zeker niet gunstiger kan wegzetten, aldus DNB. Volgens kenners is de € 8 miljard in geldmarktfondsen gestoken. Daar zou de negatieve rente nog net iets lager zijn, maar de kosten en het risico zouden wel hoger zijn.

Voorkeur voor DNB

Hoekstra schrijft zelf in antwoord op Kamervragen dat er geen sprake is van grootschalig sparen in het buitenland: ‘Aan het einde van het tweede kwartaal had het Agentschap te maken met een kasoverschot. Dat overschot heeft het Agentschap tijdelijk ondergebracht bij DNB en bij andere financiële marktpartijen, zowel binnenlandse als buitenlandse, via onder andere deposito’s. Van een structurele plaatsing van € 8 miljard op buitenlandse deposito’s is echter geen sprake. Kasoverschotten worden bij voorkeur aangehouden op de rekening bij DNB. Daarnaast kan geld tijdelijk bij binnenlandse of buitenlandse marktpartijen worden geplaatst, mits ze aan minimale kredietwaardigheidseisen voldoen. Het zogeheten ‘uitzetten’ van geld gebeurt altijd tegen marktconforme prijzen.’

Bron: FD