Consumentenbond wil garantie dat er geen negatieve spaarrente komt

De Consumentenbond wil dat minister Hoekstra (Financiën) garandeert dat consumenten met een spaartegoed tot €100.000 geen negatieve spaarrente gaan betalen. De belangenorganisatie zegt zich grote zorgen te maken over de maatregelen die banken treffen om negatieve spaarrente voor deze groep wel mogelijk te maken.

Per 1 juli passen ING, Rabobank en Triodos hun voorwaarden aan zodat ze negatieve spaarrente kunnen voeren. ABN Amro deed dat al op 1 april 2020. Vooralsnog rekenen de banken die negatieve rente alleen aan vermogende klanten. ABN Amro, Rabobank en ING doen dit vanaf €1 miljoen spaargeld, Triodos vanaf €100.000.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Er lijkt voor de “gewone” spaarder nog weinig aan de hand, maar dit is een glijdende schaal. Met de nieuwe voorwaarden kunnen ze in de toekomst ook negatieve rente rekenen over kleinere bedragen. En dat is volstrekt onwenselijk.’

Uit onderzoek van de Consumentenbond in september 2019 blijkt dat 80% van de consumenten hun geld bij de bank weghaalt als de rente negatief wordt. Daarvan bewaart 20% het geld dan in huis. Molenaar: ‘Dat is begrijpelijk, maar heel riskant. Denk aan de risico’s van oplichting, inbraak of brand.’

Geen vertrouwen

In november 2019 vroeg de Consumentenbond om een wettelijk verbod op negatieve spaarrente. Minister Hoekstra wilde geen verbod, maar ging wel praten met de banken. De banken beloofden toen geen negatieve rente in te voeren voor spaargeld tot €100.000. Maar de Volksbank en Rabobank voegden daar slim aan toe: ‘niet in 2020’. Uit een recente enquête van de Consumentenbond onder 7000 panelleden blijkt dat de helft van de ondervraagden de banken niet vertrouwt op dit punt.

Bron: Consumentenbond