Vermogende klant betaalt bij ABN Amro straks 0,5% rente over spaargeld

ABN Amro verlaagt het rentetarief op spaargeld naar 0%. Voor saldi boven de € 2,5 miljoen geldt dat klanten vanaf 1 april 0,5% rente op jaarbasis gaan betalen over het bedrag boven de € 2,5 miljoen. Deze maand ontvangen klanten van de bank een brief over ‘een aantal veranderingen in de productvoorwaarden’.

De negatieve rente geldt zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten. Eind 2019 hadden zo’n 3.000 particuliere klanten en zo’n 2.200 zakelijke klanten saldi boven de drempel van 2,5 miljoen euro. Een aantal klanten betaalde reeds negatieve rente op basis van maatwerkafspraken. Dit zijn met name grote organisaties die de financiële markten kennen en bekend zijn met de stallingskosten (negatieve rente) die ABN Amro zelf aan de ECB moet betalen.

Spaargeld duur

Ondanks het lage renteklimaat nemen spaarsaldi toe. En spaargeld is relatief duur voor banken, verklaart de bank deze stap. ABN Amro betaalt bijvoorbeeld 0,5% rente voor het spaargeld dat zij stalt bij de Europese Centrale Bank (ECB).

