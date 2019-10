NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB publiceren richtsnoeren AVG

NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB hebben dinsdag richtsnoeren in het kader van de AVG gepubliceerd. Aanleiding daarvoor zijn de vele vragen die de betrokken organisaties over het onderwerp hebben ontvangen, meldt de NBA. Met de richtsnoeren worden handvatten gegeven aan de leden om zo hun verplichtingen in het kader van deze wetgeving beter in te kunnen vullen.

Voor het Register Belastingadviseurs, de NOB en het NIRPA zijn de richtsnoeren hierbij definitief.

Novak

De NBA beoordeelt nog of de richtsnoeren omgezet gaan worden in een handreiking. Eventuele opmerkingen en/of vragen aan de NBA over de richtsnoeren kunnen gemaild worden aan Hugo van Campen

Initiatiefnemer Novak meldt over de ontwikkeling van de richtsnoeren: ‘Al geruime tijd was er onduidelijkheid bij accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals. Zijn we nu verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de dienstverlening naar cliënten toe. De wijze waarop de rolverdeling tot op heden is uitgewerkt in de diverse handleidingen, uitingen, publicaties en andere documentatie, sluit onvoldoende aan bij zowel de AVG als de huidige praktijk. De richtsnoeren zijn een handreiking om die rol te bepalen. Desondanks is het essentieel dat adviseurs iedere specifieke situatie afzonderlijk beoordelen.’

Samenwerking met Autoriteit Persoonsgegevens

De richtsnoeren zijn ter kennis gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de opmerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn verwerkt in de versie zoals sinds vandaag beschikbaar is via de websites van de NBA, NOB, het RB, NIRPA, Novak. De Novak zal deze richtsnoeren verwerken in haar kwaliteitssysteem.