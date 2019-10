‘Gerechtshof kijkt naar klacht over Hamers’

Het Gerechtshof in Den Haag neemt een klacht van Pieter Lakeman over het niet strafrechtelijk vervolgen van ING-topman Ralph Hamers in behandeling. Dat bevestigt Lakeman na berichtgeving in diverse media. Ook gaan de rechters aan de slag met een klacht over vervolging van ING zelf.

Lakeman wil met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) dat Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd in de witwasaffaire die ING vorig jaar voor 775 miljoen euro schikte. Hij verwijt de topman onder meer te hebben geweten van het gebrek aan toezicht op witwaspraktijken bij de bank. ING kreeg vorig jaar weliswaar een forse boete, maar de top van de bank bleef buiten schot. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire.

“SOBI is als belanghebbende in de zaak aangemerkt”, stelt Lakeman in een toelichting. Volgens hem was dit een belangrijke horde in zijn juridische procedure. Nu deze is genomen, is Lakeman er dan ook van overtuigd dat het hem gaat lukken om via een gerechtelijk bevel af te dwingen dat het Openbaar Ministerie (OM) achter Hamers aan moet gaan.

De financieel activist spande de zaak aan omdat het volgens hem verkeerd zou zijn als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd, dan zal het in de toekomst vaker gebeuren dat bestuurders die in de fout gaan zich op kosten van de aandeelhouders zullen vrijkopen, aldus Lakeman.

De Amsterdamse zakenman Sam van Doorn wil daarnaast dat het OM ING zelf strafrechtelijk gaat vervolgen. Ook zijn klacht werd ontvankelijk verklaard, schrijven Het Financieele Dagblad en het NRC op basis van een tussenuitspraak. De zaken worden in december behandeld. Lakeman denkt dat het dan onder meer over de documenten zal gaan die door partijen moeten worden ingediend.

Een woordvoerder van ING wilde niet reageren op de berichten, omdat het een lopende juridische procedure betreft. Het OM gaf eveneens geen commentaar.

Bron: ANP